Settesoldi: "Bravi tutti Testa alla Colligiana"

"Questo traguardo è il giusto coronamento di un’annata fatta bene, dove si è vista una graduale crescita del gruppo, della società e dello staff tecnico. Siamo davvero contenti perché non era affatto scontato riuscire a stare fra le migliori squadre di un girone così competitivo". E’ al settimo cielo Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo aver centrato i play off nel girone B di Eccellenza. Merito del pareggio ottenuto nell’ultima giornata contro la Rondinella Marzocco, che è valso ai bluamaranto il quinto posto finale con 51 punti.

"Abbiamo fatto una bella prestazione. Pareggio che ci va anche un po’ stretto per le occasioni che come al solito abbiamo creato e non siamo riusciti a concretizzare – insiste il tecnico pratese –. Adesso ci prepariamo ad affrontare i play off con la massima serenità, sapendo che ce la possiamo giocare ad armi pari con tutte le squadre che faranno gli spareggi con noi. Il primo avversario, in trasferta, sarà la Colligiana. Una squadra solida, ma che siamo già riusciti a battere in campionato. Noi avremo l’obbligo di vincere per arrivare alla finale, ma voglio che i ragazzi giochino senza pressioni esprimendo quel che sanno fare".

La semifinale play off, in gara secca, si giocherà il 30 aprile. In caso di vittoria la Zenith Prato poi dovrà affrontare la vincente del match fra Castelnuovese (terza) e Pontassieve (quarto). La stagione regolare ha evidenziato che i bluamaranto hanno la seconda miglior difesa del raggruppamento con sole 25 reti subite, ma faticano più del dovuto a trovare la via della porta con 36 gol segnati.

"Sono numeri reali, che danno un quadro di quel che siamo. Abbiamo fatto il massimo di quel che era nelle nostre possibilità – conclude Settesoldi –. Ci può essere un pizzico di rammarico per alcune vittorie che erano alla portata e che non siamo riusciti a portare a casa, ma difficilmente avremmo comunque potuto insidiare la zona podio. A voler essere pignoli poteva starci un quarto posto, ma ora testa ai play off".

L.M.