Serie C, Manuel Pucciarelli continua a fare la differenza

Prato, 24 gennaio 2024 - E' reduce da un affaticamento muscolare, che non gli ha tuttavia impedito di scendere in campo nell'ultimo match di campionato contro la Carrarese. Perché è ormai un dato di fatto: Manuel Pucciarelli, quando gli infortuni gli danno tregua, può ancora fare la differenza in Serie C. Lo dimostrano i 2 gol in 21 presenze (oltre ai 3 assist) che l'attaccante di Montemurlo ha messo insieme fin qui nel corso della stagione, divenendo in breve il giocatore più rappresentativo della Vis Pesaro. “Puccia” è sbarcato nelle Marche nel 2022, dopo l'esperienza in A-League (la massima divisione calcistica australiana) con il Melbourne City. Pur essendo arrivato ad annata in corso, era comunque riuscito a contribuire in maniera determinante alla salvezza in C dei pesaresi. E stavolta, a metà del percorso, ha già raggiunto i numeri che aveva fatto registrare in tutto il 2022/23. Perché in questo caso, supportato da una condizione atletica più solida, ha avuto modo di iniziare da subito la preparazione pre-campionato, come non gli capitava da tempo per svariati motivi. E i risultati, sin qui, gli stanno dando ragione. L'esperienza in Serie A può ormai considerarsi chiusa, dopo 16 reti in 136 presenze fra Empoli e Chievo. Ma a quasi 33 anni Pucciarelli può continuare a dire la sua in terza serie: le speranze-salvezza del sodalizio marchigiano stanno passando e passeranno dai suoi piedi. E chissà che un rendimento del genere non possa garantirgli una nuova chance in Serie B, nel 2024/25. “Penso di essermi allenato bene – ha più volte ribadito più volte il diretto interessato - mi sono messo in testa di esserci in tutte le partite. Poi sarà l'allenatore a decidere”.

