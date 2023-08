Serie C, derby per i Dragons Giocheranno nel girone A

Sono ufficiali i due gironi della serie C Toscana. I Dragons sono stati inseriti nel gruppo A, quello che vede anche il derby contro la Pallacanestro Basket Giovane. Il raggruppamento iniziale promuoverà le migliori quattro compagini alla seconda fase, da cui poi scaturiranno i playoff promozione. Nel girone A assieme alle due pratesi troviamo Costone Siena, Folgore Fucecchio, San Sepolcro, Valdisieve, Nba Altopascio, Us Livorno, Bottegone Basket, Fides Montevarchi e San Vincenzo. Per il derby fra Dragons e Prato Basket Giovane si tratta di una prima volta in assoluto in categoria. E da sottolineare c’è come i Dragons nella loro storia non abbiano mai affrontato nemmeno Bottegone e San Sepolcro. Ben note invece tutte le altre avversarie. Il duello più classico è quello col Costone Siena, squadra affrontata venti volte e con un bilancio in assoluta parità, fatto di 10 successi lanieri e 10 dei senesi. Altro rivale storico è Montevarchi. Anche in questo caso Prato riesce ad avere un bilancio positivo, visto che ha vinto 8 volte e perso in 6 occasioni. I Dragons hanno sfidato dodici volte Fucecchio nella loro storia, vantando 7 vittorie e 5 ko. Sei i successi e 5 le sconfitte contro Valdisieve. Le ultime due compagini contro cui i Dragons possono vantare un record positivo sono Altopascio e Us Livorno. La bestia nera nel girone è San Vincenzo, che ha battuto 5 volte i Dragons.