Serie B, il pratese Montagnolo brilla sulla panchina del Frosinone

Prato, 16 settembre 2025 - Due vittorie, l'ultima delle quali pochi giorni fa in trasferta con il Padova, ed un pareggio in Sicilia contro il Palermo (dopo il 2-0 al debutto inflitto all'Avellino). Totale: 7 punti in tre gare ed attuale quarto posto in classifica nel campionato di Serie B 2025/26. Si è insomma aperta in maniera positiva l'avventura da vice-allenatore del Frosinone per Renato Montagnolo. In Ciociaria, il trentacinquenne pratese è arrivato come secondo di mister Massimiliano Alvini pochi mesi fa, ricostituendo così nel Lazio quel sodalizio nato sin dai tempi dell'Albinoleffe e della Serie C. A quei tempi oltretutto, Montagnolo si trovò a dover sostituire il proprio maestro per qualche partita e diventò a soli 28 anni, nel 2018, l'allenatore più precoce fra i professionisti (grazie ad una deroga federale). La coppia si era poi ricomposta nell'estate del 2019 a Reggio Emilia, con ottimi risultati: sotto la loro guida, il club emiliano passò dalla Serie D alla cadetteria in un solo anno, sfruttando il ripescaggio prima e i playoff- promozione poi. E dopo un'ottima stagione con il Perugia, nel 2022 si erano spalancate per entrambi le porte della Serie A al timone della Cremonese. Nemmeno l'avventura allo Spezia, che avrebbe dovuto rappresentare il rilancio in B, si è chiusa nel migliore dei modi. E nello scorso torneo, i due hanno cercato di conquistare la salvezza con il Cosenza, per un'impresa dall'alto tasso di difficoltà non riuscita nemmeno allo staff tecnico arrivato in Calabria dopo il loro esonero. Montagnolo cerca insomma riscatto insieme al suo maestro, a Frosinone. Il cammino è ancora lungo ma le prime uscite, se non altro, sono state incoraggianti.

G.F.