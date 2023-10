Serie A1 pallanuoto, Lorenzo Bruni batte Stefano Tempesti

Prato, 18 ottobre 2023 – Da una parte, c'era un giocatore nel pieno della maturità agonistica, da tempo elemento-cardine del Settebello. Dall'altra, il “vecchio leone” che a 44 anni non ha la minima intenzione di appendere la calottina al chiodo, ma che è già idealmente nella “hall of fame” della pallanuoto internazionale. Rari Nantes Savona – Ortigia, valida per la quarta giornata della Serie A1 2023/24, era anche una “questione pratese”: a sfidarsi c'erano infatti Lorenzo Bruni e Stefano Tempesti, in quello che a tratti è sembrato un ideale passaggio di consegne ad altissimo livello. Già, perché a trascinare Savona alla vittoria, mettendo a segno una tripletta decisiva per l'8-7 finale, è stato proprio il ventinovenne Bruni.

A coronamento di un match equilibrato, nel quale Tempesti (pur non riuscendo ad evitare la sconfitta) ha garantito la solita dose di esperienza e continuità di rendimento al servizio del sodalizio siracusano. “Abbiamo vinto contro un’ottima squadra: quest’anno siamo più competitivi, ma anche le altre squadre si sono rinforzate – ha commentato Bruni - proprio come l’Ortigia. E’ un campionato bellissimo ed è un periodo pieno di partite, ma questa è la cosa bella: giocare così spesso”.

Un avvicendamento che, al netto della differenza dei ruoli, si è da tempo concretizzato anche in azzurro: Stefano ha messo insieme oltre 300 presenze, vincendo i Mondiali e conquistando due medaglie olimpiche. E Lorenzo è sulla buona strada, considerando l'argento mondiale dello scorso anno. Prato non ha più da tempo una squadra nella massima divisione, né in ambito maschile né in quello femminile. Ma aggiungendo a Bruni e Tempesti anche Chiara Tabani, Giuditta Galardi e Sara Cordovani, va detto che il movimento pallanuotistico pratese ha fornito e sta fornendo alla Nazionale elementi di primissimo piano.

G.F.