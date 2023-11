Serie A, all’ingresso del Chersoni raccolta fondi per gli alluvionati. Cavalieri, c’è Napoli. Ma la partita è doppia

Centrare una doppia vittoria: la prima sul terreno di gioco, garantendosi la quinta vittoria consecutiva in altrettante gare di campionato. L’altra sul piano della solidarietà, lanciando una colletta a favore degli alluvionati. Questo l’obiettivo con cui i Cavalieri Union affronteranno il Napoli Afragola, nel match che prenderà il via alle 14,30 odierne al Chersoni di Iolo. Gli uomini di Alberto Chiesa sono in qualche modo riusciti ad allenarsi, sfruttando le strutture di Sesto Fiorentino che hanno momentaneamente sostituito il Montano chiuso dalle ordinanze dei giorni scorsi. I Cavalieri occupano la seconda posizione del girone 3 con 18 punti, a due sole lunghezze dalla vetta occupata dalla Lazio. Il Napoli Afragola stazione più o meno a metà della graduatoria e sulla carta il pronostico pende decisamente dalla parte dei "tuttineri". Proprio queste si rivelano le sfide più insidiose: guai a sottovalutare l’avversario, come fatto presente da Chiesa già all’indomani dell’ultimo incontro. Un pensiero non può ovviamente non andare ad una provincia messa a dura prova dal maltempo, negli ultimi dieci giorni. Già la scorsa settimana, alcuni giocatori delle giovanili dei Cavalieri avevano dato una mano a spalare il fango, nelle zone più colpite dalle intemperie. E oggi, il club rilancerà: all’ingresso dello stadio, per gli spettatori di Cavalieri – Napoli sarà possibile donare un contributo che verrà destinato ai cittadini che hanno subìto i danni causati dai nubifragi degli ultimi giorni.

"I nostri ragazzi hanno aiutato e stanno ancora aiutando le persone che hanno avuto ingenti danni causati dall’alluvione – ha commentato il presidente Francesco Fusi - il rugby ci insegna ad essere persone con grande senso civico ancor prima che atleti. In questi giorni complessi lo abbiamo dimostrato. La federazione adesso ci ha dato il via libera per il regolare svolgimento dei campionati e pur mantenendo una grande sensibilità verso ciò che ci circonda, siamo pronti a giocare e contestualmente a offrire il nostro sostegno".

Giovanni Fiorentino