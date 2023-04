Semifinale amara per il Ciatt Si è infranto il sogno scudetto

Ad un passo dal sogno. Finisce in semifinale play off la cavalcata della matricola Ciatt Prato in serie A1 femminile di Tennistavolo. La squadra pratese allenata da Alberto Vermiglio è stata sconfitta per 4-1 dalla Brunetti Castel Goffredo, che al contrario giocherà per il settimo anno consecutivo la finale scudetto. Buona partenza del Ciatt Prato, con Nikoleta Stefanova che è riuscita ad imporsi per 3-2 su Gaia Monfardini (8-11, 11-8, 11-9 7-11, 7-11) e ha regalato il primo punto al Ciatt. A pareggiare subito i conti per le lombarde ci ha pensato Nicole Arlia, che si è aggiudicata per 3-1 (10-12, 11-5, 12-10, 11-5) il match contro Chiara Colantoni. Anche Tan Wenling non ha avuto vita facile in questa semifinale e alla fine è stata sconfitta per 3-0 dalla russa Mariia Dolgikh (11-9, 11-7, 11-5), concedendo il 2-1 a Castel Goffredo. Match decisivo è stato quello fra una scatenata Arlia e Stefanova, con la giocatrice di casa che si è imposta per 3-1 (11-8, 9-11, 13-11, 12-10) confermando la sua giornata di grazia. Sul 3-1, a risultato già acquisito (alle lombarde bastava anche il pareggio, avendo concluso la regular season da capolista contro il quarto posto delle pratesi), mamma Tan Wenling si è ritirata è ha lasciato la vittoria a tavolino per 3-0 alla figlia Gaia Monfardini. "Abbiamo sperato fino alla fine di riuscire ad agguantare la finale, ma non ci siamo riusciti. Complimenti a Castel Goffredo – commenta Fabio Bianchi, presidente del Ciatt Prato -. Per noi questa rimane una stagione straordinaria".