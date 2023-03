Seconda vittoria di fila per Rosa Il Team Soudal domina ad Arezzo

Sorride al Team Soudal la "Bacialla Bike" tradizionale manifestazione svoltasi a Terontola (Arezzo), che ha fatto registrare la seconda vittoria consecutiva di Massimo Rosa e la prima della stagione in Italia. "Ho iniziato questa mia seconda stagione nel team pratese di Montemurlo decisamente con il piede giusto, anche se sono consapevole che questo trend sarà difficile da mantenere. Sono felice e mi sento anche fortunato, oggi la vittoria era sicuramente di Paez, una foratura ha cambiato il destino della corsa e io sono stato pronto a prenderla in mano. Abbiamo fatto selezione da subito, al culmine della salita – ha proseguito Rosa – avevo un ritardo di una ventina di secondi dal mio compagno di squadra. Quando eravamo vicini, Paez ha forato e mi sono trovato in testa a 15 km da traguardo, mi spiace per lui, è l’unica delusione della giornata per il team, ma finché riusciamo a vincere fa sempre piacere e sono contento".

Antonio Mannori