Seano e Zenith, ko di fine stagione Dicono addio ai sogni di gloria

Cedono proprio sul più bello Maliseti Seano e Zenith Prato che a lungo hanno sognato di potere vincere il campionato Juniores Elite. A poche giornate dal traguardo, da un lato la truppa di mister Di Vivona ha perso la strada della vittoria, come testimoniato dall’ultimo pareggio per 2-2 sul campo del Montelupo. Dall’altro quella di mister Bellandi non ha retto la pressione negli scontri diretti, andando a perdere di misura 1-0 sul terreno di gioco della Sestese. Al Maliseti Seano non bastano le reti di Llana e Castrucci per avere la meglio sul Montelupo che strappa un pari utile per muovere la classifica grazie alle marcature di Cintelli e Terramoto. La Zenith Prato invece subisce ko e sorpasso da parte della Sestese che si impone con un gol di Cremonini. In classifica il Maliseti Seano è terzo e ormai deve solo difendere la terza piazza, la Zenith Prato è invece quinta e spera ancora di potere controsorpassare la Sestese. Passando alla Juniores regionale, clamoroso tonfo del Viaccia che perde 5-1 al Ribelli col Rinascita Doccia e deve dire addio al primato in favore del Firenze Ovest.