Scudetto Under 15, Tushe chiude nona

Le due squadre pratesi qualificate per le finali scudetto Under 15, hanno terminato la loro avventura con un 9° e un 14° posto all’attivo. A classificarsi in nona posizione è stata in campo femminile la Gruppo AF Tushe, che non è dunque riuscita a ripetere l’exploit di tre stagioni fa, quando conquistò il titolo tricolore. Lo scudetto 202223 in questo caso se lo è aggiudicato il Casalgrande Padana. In campo maschile, dove a vincere è stato il Bolzano, la Pallamano Prato non è riuscita ad andare al di là di un 14° posto, ma resta la grande soddisfazione di aver vinto il campionato toscano. Da segnalare il 6° e 7° posto nella classifica marcatori dei pratesi Giulia Del Bono e Matteo Lucarini. Al Festival della pallamano di Misano Adriatico era impegnata anche una terza squadra della città, il Prato che ha gareggiato agli Italiani di beach handball maschile vinto dal Grosseto, chiudendo nelle retrovie. Nel beach handball femminile scudetto invece per Diana Kobilica, figlia dell’indimenticato Zaim, con la maglia del Mestrino.