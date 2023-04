Scontro cruciale per i playoff L’Ariete parte in vantaggio

Partita di cartello per l’Ariete che questo pomeriggio alle 17.30 al palazzetto di San Paolo ospita Riccione. Si tratta di un match cruciale per l’accesso ai playoff, visto che si affrontano terza e quarta del campionato di serie B2 femminile e solo una di queste formazioni potrà accedere alla post season. La truppa di coach Nuti parte con i favori del pronostico, almeno a guardare la classifica e i due punti di vantaggio sul Lasersoft, che quindi consentono al Pvp di potersi accontentare anche di una sconfitta al tie break. Attenzione a non rilassarsi di fronte a una squadra di qualità come Riccione. Le ospiti hanno un roster temibile, come l’opposto Tallevi e le attaccanti Gabellini e Godenzoni, ben innescate dalla regista Motrasio. All’andata le romagnole si imposero per 3-0 ma con parziali equilibrati. Oggi l’Ariete, davanti al proprio pubblico, vuole tre punti che valgono doppio. Le convocate: Falseni, Fanelli, Grosso, Goretti, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Palandri, Gianni, Giacomelli, Cecchi, Tamburini. All. Nuti.