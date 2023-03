Il piatto forte sarà lo scontro al vertice Tavola – Montemurlo Jolly, uno dei tre posticipi domenicali. Ma la venticinquesima giornata di Terza Categoria inizierà alle 14.30 odierne. Iniziamo dalla Polisportiva Carraia, che espugnando il campo della Polisportiva Naldi agguanterebbe il secondo posto. Anche La Briglia Vaiano ha la possibilità di consolidare la propria presenza in zona playoff: battere a domicilio il fanalino di coda Montepiano è un obbligo. Il Carmignano cerca conferme nel derby con il Bacchereto, mentre Eureka – BGV Soccer e Paperino San Giorgio – La Libertà Viaccia 1945 promettono di dare una scossa alla parte destra della graduatoria. Domani le ultime tre sfide, programmate a partire dalle 15. L’attenzione va come detto al big match: dopo aver conquistato l’accesso alla finale della Coppa Faggi, gli uomini di coach Scotton vogliono blindare anche la prima piazza in campionato per continuare a sognare il "double". Dall’altra parte, i montemurlesi sono chiamati a vincere per provare a rimettere tutto in discussione. Poi Valbisenzio – San Giusto e alle 17.30, il Tobbiana tenterà di rialzarsi contro un coriaceo Las Vegas.

Giovanni Fiorentino