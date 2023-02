Scontro al vertice di serie C Gold per la Sibe. La Toscanini, oggi (palla a due alle 18) sarà il palcoscenico di uno scontro davvero al cardiopalma. Nella tana dei Dragons arriva infatti Cecina, capolista con Castelfiorentino e due punti avanti rispetto ai pratesi, che puntano però al colpaccio: "Sono una squadra di grande esperienza, con giocatori anche di categorie superiori a disposizione –commentano Marco Pinelli e Marco Gabbiani, allenatore e vice allenatore dei Dragons -. Hanno un ottimo mix tra giocatori esperti e giovani, sono guidati da un allenatore esperto. Servirà la miglior difesa in assoluto, ma nelle difficoltà sappiamo tirare fuori il meglio di noi e lo abbiamo già dimostrato". Passando a parlare anche delle giovanili Dragons, gli Under 19 Movind chiudono la prima fase al comando del girone; l’Under 17 Eccellenza ha invece sul campo della prestigiosa Unicusano PL Livorno; da segnalare, infine, la vittoria nel derby della formazione Under 14 contro Prato Basket Giovane. L. M.