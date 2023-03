Scivolone Kabel È la Sales a far festa

La Kabel si fa sorprendere. Sconfitta casalinga inaspettata del Volley Prato di coach Andrea Barbieri (foto) nel campionato di serie C maschile regionale. I lanieri contro la Sales accusano il primo set perso di misura, recuperano sul 2-2 ma poi cedono al quinto parziale. Una battuta d’arresto indolore per quanto riguarda le ambizioni playoff, sfumate ormai da tempo, e invece pericolosa per l’obiettivo di blindare la quarta piazza. Tornando alla cronaca del match, la Kabel parte contratta e finisce per perdere la prima frazione 25-23. La Sales al ritorno in campo concede il bis, ottenendo la frazione 20-25 e illudendosi di potere chiudere il match in tre set. Ma dalla terza frazione il Volley Prato cambia passo, imponendosi 25-16 e 25-22. Si va così al tie break, dove tornano fuori le difficoltà laniere. I ragazzi di coach Martelloni ne approfittano e portano a casa la partita col parziale finale di 8-15.