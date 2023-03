Savino del Bene troppo forte Non c’è scampo per l’Ariete

Troppo forte la Savino del Bene per le possibilità dell’Ariete di uscire dal match con un risultato positivo. Finisce 3-0 per le ospiti la sfida giocata al palazzetto di San Paolo, valevole per il campionato femminile di serie C. Un ko però quasi indolore per la Pallavolo Prato, visto che la fine del torneo si avvicina e il divario con l’Empoli, resta sempre confortante. Anzi, proprio dal confronto diretto l’Ariete potrà assicurarsi la salvezza matematica. Tornando alla sfida contro la Savino del Bene, le ospiti passeggiano nel primo e secondo set, vinti 14-25 e 11-25. Più equilibrato il terzo parziale, dove l’Ariete regge meglio, ma poi cede 22-25. Ko nell’ultimo turno anche per il Punto Sport. Poggio a Caiano perde al tie break al PalaPacetti contro il Cip Ghizzani Castelfiorentino. Le medicee si portano sul 2-0 con i parziali di 25-18 e 25-13. Poi blackout nel terzo set, perso 9-25, e grandi rammarichi nel quarto ceduto ai vantaggi 24-26. Nel quinto le ospiti controllano la sfida e chiudono 11-15.