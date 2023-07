Sassi, Pancini e Gianassi Che trio per i Cavalieri

E’ arrivato Thomas Sassi, sono tornati Andrea Pancini ed Enrico Gianassi. Un veterano e due giovani già visti in Top10, per un mix che sulla carta appare decisamente accattivante. Il mercato potrebbe però portare qualche altro volto nuovo nei prossimi giorni, in attesa che la Fir renda nota la composizione dei vari gironi della serie A 202324 (pronta ad iniziare il prossimo ottobre). Intanto, i Cavalieri Union stanno comunque continuando ad allenarsi per portare a termine la prima fase della preparazione atletica pre-campionato: il "rompete le righe" dovrebbe teoricamente arrivare fra tre giorni, quando il tecnico Alberto Chiesa (foto a sinistra) concederà ai suoi più di un mese per ricaricare le batterie e ripresentarsi al campo il prossimo 28 agosto. Allora, il quadro sarà più chiaro e settembre sarà il mese dei test amichevoli contro Noceto, Parabiago e Calvisano.

Al netto dei giocatori che saranno promossi dal settore giovanile, qualche nuovo innesto dovrebbe comunque arrivare. Magari un nuovo mediano d’apertura: il giovanissimo Davide Gardinale, arrivato da Rovigo lo scorso anno, non è riuscito a confermare quanto di buono fatto vedere nelle prime uscite e potrebbe non essere riconfermato. Sembra invece essere giunta alle battute finali la carriera di Rome Nifo (foto a destra): il giocatore samoano, punto di forza dei "vecchi" Cavalieri fra il 2011 e il 2014 e poi tornato al Chersoni un paio di stagioni fa, sembra ormai pronto a dire basta alle soglie dei quarant’anni. A prescindere da chi è arrivato e da chi arriverà, Chiesa è però stato chiaro: non esistono singoli giocatori capaci di vincere da soli. Sarà l’armonia di squadra a rappresentare il vero valore aggiunto, la stessa che ha consentito al club di agguantare i playoff nella stagione agonistica appena andata in archivio. "L’organico resta comunque molto competitivo, vogliamo in primis dare un po’ di profondità in più alla rosa – ha ribadito l’allenatore – ne faranno poi parte alcuni giovanissimi promossi dalle giovanili. Ma ai ragazzi ho già ribadito che nessun giocatore, da solo, sarà decisivo: solo insieme possiamo continuare fare la differenza".

Giovanni Fiorentino