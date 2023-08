Santini negli States: Avventura d'argento con la Pallanuoto a Prato

Prato, Stato del Texas, medaglia d’argento. Già, perché nei giorni scorsi il New Haven Hydras ha partecipato ai campionati giovanili di pallanuoto degli Stati Uniti svoltisi al Garland, sfiorando il titolo nazionale e chiudendo al secondo posto dopo una sconfitta ai rigori. Una squadra con un tocco pratese: nello staff tecnico figurava infatti Daniele Santini, uno degli allenatori dell’Azzurra. Del resto, il rapporto fra Prato e la città del Connecticut si è cementato negli anni, anche grazie al campus dell’University of New Haven che ha de tempo sede in Piazza San Francesco. Un luogo che, dopo il periodo di stop legato alla pandemia, è ormai tornato ad accogliere a pieno ritmo studenti statunitensi intenzionati a studiare per qualche mese in Italia. E nei mesi scorsi, l’iniziativa si è espansa anche sul piano sportivo: Santini è stato coinvolto nella messa a punto degli allenamenti dell’Hydras e qualche settimana fa è volato negli "States" a far parte dello staff che dirigeva la selezione studentesca "mista" del New Haven.

Una formazione che si è cimentata negli "Junior Olimpics 2023", sfiorando il successo. "Il pareggio alla fine della gara ci ha portato alla roulette dei rigori. Ma ne usciamo a testa alta e senza rammarico, sono orgoglioso di aver fatto parte di questo team – ha spiegato Santini, a proposito della sua esperienza in America – siamo stati insieme dieci giorni e abbiamo condiviso, allenamenti, esperienze, emozioni, passioni. Un gruppo formato da atleti americani, canadesi e italiani che avevano come unico obbiettivo, giocare a pallanuoto e portare in alto il nome del New Haven Hydras. Da un gruppo formato da sedici persone siamo diventati un grande team".

Giovanni Fiorentino