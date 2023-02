Santi deluso: "Non ci sono alibi"

"Non ci sono alibi e non dobbiamo andare a cercarli. Era un turno infrasettimanale per noi, ma anche per i nostri avversari, con relative assenze, squalifiche e stanchezza derivante dalla partita di domenica scorsa. il risultato è un po’ eccessivo, ma non abbiamo giocato una buona partita e ne siamo consapevoli". E’ rammaricato Federico Santi, allenatore in panchina in sostituzione dello squalificato Lucio Brando, al termine del match perso dai biancazzurri contro la Giana Erminio.

"Ci è mancato l’atteggiamento che invece avevamo avuto a Lodi, contro il Fanfulla, domenica scorsa. Sicuramente vanno riconosciuti i meriti alla capolista, che è in testa al girone dall’inizio della stagione e che ha confermato tutto il suo valore, malgrado l’ultimo periodo di leggero appannamento nei risultati – insiste Santi –. I dieci minuti che abbiamo giocato nel primo tempo hanno ricalcato l’atteggiamento che avevamo nella partita giocata due domeniche fa. Nella ripresa, però, ci è mancato il cambio di passo e siamo rientrati male, incassando le due reti della Giana. Abbiamo anche creato alcune occasioni arrivando a concludere spesso da fuori area, senza mai essere pericolosi però".

Di certo non la migliore prestazione offerta dai biancazzurri in questa stagione, fatto che un po’ preoccupa alla vigilia della sfida delicatissima col Mezzolara di domenica, vero scontro diretto per evitare i play out (in programma ancora al Lungobisenzio a partire alle 14.30).

"Resettiamo quanto prima questo mercoledì. Mi auguro di vedere una pronta reazione da parte dei ragazzi nella prossima partita che per noi è importantissima – conclude Santi –. Sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista caratteriale possiamo e dobbiamo fare meglio di così per tornare a vincere subito".

L.M.