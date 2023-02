Santa Croce gioca una gara super Si interrompe la striscia di Prato

Si ferma la striscia positiva del Volley Prato. I lanieri perdono nettamente per 3-0 nel derby di Santa Croce contro i Lupi. Un ko che costa caro in ottica playoff del campionato maschile di serie B e che lascia l’amaro in bocca per come è arrivata la sconfitta. La truppa di coach Novelli, infatti, gioca testa a testa nei primi due parziali contro i padroni di casa, ma poi cede nei momenti finali delle frazioni, spianando la strada verso il successo ai Lupi. Prato scende in campo con Corti e Catalano in diagonale, Coletti e Matteini al centro, Pini e Alpini di banda e Civinini libero. Nel primo set Prato scappa sul 9-13, ma poi si fa raggiungere sul 15 pari e subisce il controsorpasso sul 16-19. Qui i Lupi controllano e portano a casa la frazione 25-20. Al ritorno in campo ancora Kabel a cercare la fuga sul 13-16, Bandinelli mette giù il 17-19, ma poi c’è un nuovo blackout con Santa Croce che ribalta tutto e vince 25-22 il set. Nel terzo parziale tutto facile per i Lupi che chiudono 25-16 e conquistano i tre punti.