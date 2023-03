Rush finale per il primo posto E’ lotta tra Comeana e Calenzano

C’è un colpo di scena dietro l’altro nel campionato Juniores provinciale. La Virtus Comeana perde a sorpresa 3-1 al Martini contro la Pietà 2004 e deve nuovamente cedere la vetta all’Athletic Calenzano, vincente invece a La Fogliaia 1-0 sul Paperino San Giorgio. Le prime due della classe sembrano essere arrivate al rush finale del torneo col fiato corto, ma adesso i rossoblù fiorentini possono contare su un punto di vantaggio rispetto ai medicei. A quest’ultimi per uscire dal Martini con un risultato favorevole non è bastata la marcatura di bomber Marvataj visto che la Pietà 2004 ha gonfiato tre volte la rete sempre con Aldrovandi. Per l’Athletic Calenzano, invece, gol partita di Corsi. Nella sfida per il terzo posto ad avere la meglio è stato il Casale Fattoria 2001 vincente 3-1 al Conti contro la Galcianese. A trascinare i rossoblù sono stati i gol di Iacolino, Cecchi e Cipriani, per i biancazzurri marcatura di Penna. In classifica il Cf ha quattro punti di ritardo sulla capolista ma anche una partita in più.