Romei, stage in Nazionale Convocato tra gli allievi

Un giovane pratese fa il bis in nazionale. È Saverio Romei, classe 2008 del Volley Prato, che il tecnico federale Monica Cresta ha convocato per lo stage con la selezione nazionale Allievi. Una convocazione giunta a pochi giorni dalle finali nazionali giovanili Under 17 maschili, nelle quali Romei ha conquistato con i suoi compagni e il coach Novelli un buon tredicesimo posto, e a poche settimane dal termine delle finali Under 15 tenute a Prato dove Romei ha conquistato con il Volley Prato il decimo posto. Per Romei la convocazione non è una novità visto che già vantava una partecipazione alle selezioni in maglia azzurra in Under 13, assieme ai compagni Carmagnini e Nipolli. Lo stage si terrà a Zocca dal 14 al 25 giugno. Per Romei e per tutto il Volley Prato è l’ennesima conferma del grande lavoro fatto in questi anni dalla società e dall’atleta. E riguardo al progetto di Qualificazione regionale maschile 2022-2023 da domani a domenica 18 giugno si svolgerà un’attività collegiale guidata dai tecnici Governi e Novelli. Uno stage regionale per il quale sono stati convocati gli atleti pratesi Leonardo Cecchi, palleggiatore classe 2008 del Volley Prato, e Federico Menchetti, libero classe 2007 laniero.