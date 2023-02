Rlc Sistemi, vietato fallire Arriva il fanalino Florence

Di nuovo una sfida casalinga per la Rlc Sistemi (foto) in serie B femminile regionale. Le ragazze allenate da coach Pavi Degl’Innocenti, questa sera (palla a due alle 21-15) ospiteranno alle Toscanini la Florence Basket, fanalino di coda del raggruppamento con appena 6 punti. Una partita da provare a vincere ad ogni costo, insomma, per le pratesi, che hanno tutte le intenzioni di difendere l’attuale quarta posizione in classifica e possibilmente di avvicinarsi alla zona podio. In serie C Silver maschile sfida casalinga per la prima squadra del Progetto Pallacanestro Prato, targata Lo Conte Edile Costruzioni, che domani sera a partire dalle 21 ospiterà Cmb Carrara. Dopo la sconfitta incassata contro l’altra squadra marmifera, l’Audax, insomma, i ragazzi di coach Bertini proveranno a portare a casa stavolta due punti utili per sognare il primato in graduatoria o per difendere la seconda posizione dagli assalti delle inseguitrici. In serie D maschile trasferte delicate per le nostre due squadre impegnate nel girone B. La Montemurlo Basket, domani alle 18, andrà a far visita alla Pallacanestro Valdera per portare a casa punti importanti ed evitare complicazioni di fine stagione, mentre il Cmb Valbisenzio, domani alle 18.30, sarà impegnato per lo stesso motivo sul parquet del Bellaria Cappuccini.

L. M.