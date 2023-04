Rlc Sistemi, il sogno ora è finito Sconfitta ai playoff promozione

Finisce ai quarti di finale dei play off il sogno della Rlc Sistemi in serie B regionale femminile. Le pratesi, dopo il ko di gara 1, hanno perso anche a Siena in gara 2 per 52-44, dovendo dire addio a qualsiasi idea di centrare una incredibile promozione. Partenza col turbo inserito per la Rlc Sistemi, che, seppur priva di Vannucchi e Popolo, nel primo quarto detta legge. Poi però il gruppo pratese, dopo pochi minuti, perde anche Lastrucci e alla prima sosta chiude sotto 12-10. Nel secondo quarto la gara resta equilibrata: Siena cerca di pressare Mandroni e Sautariello, che però si esalta e trascina le compagne facendo arrivare Prato sopra 24-22 all’intervallo lungo. Al rientro in campo dagli spogliatoi è Siena a spingere forte, approfittando anche di un vistoso calo delle pratesi, e a portarsi all’ultima sosta di nuovo avanti 39-30. Nell’ultimo parziale la Rlc Sistemi prova a riagganciare le avversarie, che però difendono bene. Ecco il tabellino pratese: Garatti ne; Billi; Ponzecchi; Franchini 2; Sautariello 13; Trucioni 12; Borghesi; Mandroni 12; Popolo 2; Lastrucci 3. All. Pavi Degl’Innocenti.