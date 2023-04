Rlc sconfigge Le Mura Spring E si prepara per la gara play off

Si chiude con un’altra vittoria la regular season della Rlc Sistemi in serie B regionale femminile. Le pratesi superano 57-44 Le Mura Spring Lucca e chiudono al secondo posto il girone unico, in attesa di disputare da protagoniste i play off. Gara intensa e con ritmi alti sin dalle prime battute. Il primo strappo della Rlc Sistemi arriva grazie ad una scatenata Lastrucci, che dalla lunga distanza si rivela una sentenza, facendo arrivare Prato sul 22-12 al primo riposo. Nel secondo quarto la Rlc Sistemi chiude molto bene le maglie in difesa e concede solo 6 punti alle lucchesi, che non trovano soluzioni da sotto e continuano a sparare a salve. Dalla parte opposta Prato guadagna tanti tiri liberi che non concretizza. All’intervallo lungo la partita sembra già chiusa con le ragazze di coach Pavi Degl’Innocenti avanti 36-18. Al rientro in campo Le Mura Spring Lucca entra sul parquet con uno spirito diverso, mentre Prato cala d’intensità difensiva. A due minuti dalla fine del terzo quarto la partita è riaperta, anche se all’ultima sosta le laniere arrivano sul 44-37. Nel quarto finale Prato recupera serenità, portando a casa la 19esima vittoria nelle ultime 20 partite. Sabato gara 1 dei play off contro Siena; mercoledì gara 2 in trasferta a Siena e poi la bella eventuale, il 15 aprile, alle Toscanini. Il tabellino pratese: Vannucchi 9; Ponzecchi 6; Franchini 6; Sautariello 6; Trucioni 4; Borghesi 8; Mandroni 5; Popolo 5; Lastrucci 8; Garatti Malanima n.e., Resti n.e. All. Pavi Degl’Innocenti.

L.M.