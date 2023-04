Rlc, playoff amaro in casa Stasera subito la rivincita

Debutto amaro nei play off di serie B femminile regionale per la Rlc Sistemi Prato (nella foto, a destra). La squadra allenata da Pavi Degl’Innocenti è stata infatti sconfitta in gara 1 sul campo di casa da Siena, settima al termine della regular season, per 54-51 e dovrà cercare di rifarsi già questa sera (palla a due alle 21) aggiudicandosi gara 2 per arrivare alla bella dei quarti di finale e potersi giocare nuovamente con il favore del pubblico di casa l’accesso alla semifinale. Ma torniamo alla partita andata in scena alle Toscanini.

Siena parte forte, mentre Prato inizia con una pessima percentuale al tiro e chiude sotto 18-14 il primo quarto. Nel secondo parziale la partita si fa più equilibrata, anche se le ospiti restano sempre avanti nel punteggio, arrivando a metà gara sul 32-23.

Dopo la sosta lunga negli spogliatoi La Rlc Sistemi tenta di accorciare, sostenuta dal calore del pubblico pratese, ma Siena tiene botta. Il quarto finale si gioca punto a punto e le senesi, con grande carattere e con un pizzico di fortuna, riescono a portare a casa la prima sfida della serie. Ecco il tabellino delle pratesi: Vannucchi 12; Billi 4; Ponzecchi 6; Franchini 2; Sautariello 6; Trucioni 3; Borghesi; Mandroni 17; Popolo 1; Lastrucci. All. Pavi Degl’Innocenti.

L.M.