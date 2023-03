Rlc, le ragazze sognano il secondo posto in serie B

Torna in campo per sognare il secondo posto in serie B femminile regionale la Rlc Sistemi Prato. L’inaspettata sconfitta di La Spezia a Lucca e della Pielle Livorno in casa contro San Giovanni Valdarno nello scorso weekend hanno aperto grandi prospettive alle pratesi, che potrebbero aspirare al secondo gradino del podio finale.

Certo che le ragazze allenate da coach Pavi Degl’Innocenti dovranno essere brave a schivare, come hanno fatto domenica scorsa contro la Laurenziana, i vari ostacoli, come la sfida odierna (alle 21.15 alle Toscanini) contro Baloncesto Firenze. La squadra pratese dovrà assolutamente provare a vincere contro una formazione quartultima in classifica con 14 punti. Passando invece alla serie C Silver maschile, dopo tre sconfitte consecutive è una Lo Conte Edile Costruzioni a caccia di punti quella che domani si prepara ad ospitare (alle 21 alle Toscanini) l’Invictus Livorno. I pratesi con 28 punti sono scivolati in quinta posizione, ma a sole 6 lunghezze dalla capolista Fides Montevarchi, con davanti anche Us Livorno (30 punti), Cus Pisa e Folgore Fucecchio (32 punti), ma l’avversario di domani, il fanalino di coda labronico, non dovrebbe fa paura ai ragazzi di coach Bertini. Per quanto riguarda la serie D maschile stasera alle 21.15 il Cmb Valbisenzio sarà ospite sul parquet di Chiesina Basket, mentre domani alle 18 la Montemurlo Basket sfiderà in trasferta la Cestistica Audace Pescia.

L.M.