Rlc, arriva un altro successo Per Siena non c’è scampo

Ancora un successo per la Rlci Sistemi Prato in serie B femminile regionale. Stavolta le terribili pratesi schiantano 70-61 Il Drago e La Fornace Siena e mantengono la quarta posizione in classifica generale con 26 punti. Siena parte molto forte e gioca di gran corsa in avvio; la Rlc rimane un po’ sorpresa, ma comunque in qualche modo resta incollata al match,

pur chiudendo sotto 20-18 al primo riposo. Nel secondo quarto entrambe le squadre variano le formazioni, ma la partita non cala di ritmo

e le pratesi cercano di serrare le maglie in difesa, sfruttando un momento

di black out senese con Ponzecchi e Popolo che finalmente prendono il sopravvento nel pitturato senese. In chiusura di parziale arriva il primo allungo della Rlc Sistemi,

che arriva al riposo lungo avanti 37-32. Negli spogliatoi coach Pavi Degl’Innocenti chiede alla squadra maggiore impegno in difesa e nel terzo quarto, grazie proprio alla maggiore aggressività, Prato rimane

in partita malgrado l’ottima gara giocata dalle senesi. Si va all’ultimo break sul 52-52. Nell’ultimo tempino si scatenano Sautariello e Vannucchi, che tagliano in due la difesa di Siena e lanciano l’allungo vincente per la Rlc Sistemi. Le padrone di casa poi gestiscono fino alla

sirena finale il vantaggio accumulato e mettono

in cascina altri due punti importanti per rimanere nelle zone nobili della classifica. Le pratesi sabato prossimo ospiteranno alle Toscanini

la Florence (palla a due alle 21.15).

L.M.