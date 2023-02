Risultato positivo

CASTEL. GARFAGNANA

0

VIACCIA

0

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Papeschi, Bonaldi, Telloli (65’ Dal Poggetto) Inglese, Biagioni R., Galletti (61’ Maggi) Casci, El Hadoui, Bitep, Grassi, Vaselli. A disp.:Tonarelli, Biagioni L., Caiaffa, Ghiloni, Pedreschi, Sheta, Venanzi. All.: Cipolli

VIACCIA: Biancalani, Sammarco (94’ Ciambellotti) Melani, Martin, Carlesi, Ferroni, Michelozzi, Medini (78’ Ridolfi) Tomberli (75’ Del Re) Dessì (85’ Fedele) Rozzi (88’ Sforzi). A disp.:Calvani, Archinucci, Maccioni Braschi. All.: Ambrosio

Arbitro: Daniele Frediani di Pisa, coadiuvato da Matteo Cuppone di Pisa e Giacomo Pieve di Pisa

Un pareggio, il secondo consecutivo, ottenuto nella tana di un club che lotta per raggiungere i playoff. Ecco perché il Viaccia può tornare a Prato con un certo ottimismo, avendo strappato un punto al Castelnuovo Garfagnana. Uno 0-0 maturato ieri, nel match valido per la ventesima giornata della Promozione 202223, al termine di un incontro equilibrato.

Gli uomini di Luigi Ambrosio hanno cercato più volte lo spunto buono per rompere la situazione di equilibrio, infrangendosi tuttavia contro la difesa locale. Al tempo stesso, il reparto difensivo ha retto il colpo, quando i lucchesi hanno provato a passare.

Il pari è quindi venuto a ruota e in fin dei conti può andar bene ad entrambi, alla luce dei risultati delle altre squadre. Martin e soci restano quindi undicesimi nella classifica del girone A con 20 punti, a pari merito con la Lampo e ad una sola lunghezza di distanza dall’ultimo posto che garantisce la salvezza diretta senza passare dai playout.

E’ per questo che il prossimo match che si terrà al Ribelli sarà già decisivo: il Viaccia se la vedrà proprio con i concorrenti della provincia di Pistoia, in quello che si annuncia come un vero e proprio scontro-salvezza. Un appuntamento da non fallire in alcun modo.

Giovanni Fiorentino