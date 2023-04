Riposo agitato per l’Hockey Prato E arriva lo scontro con lo Startit

Il turno di riposo osservato dall’Hockey Prato nel campionato di serie B maschile è coinciso con l’aggancio al vertice da parte dell’Hockey Club Castiglione. La neo-capolista in coabitazione con lo Startit ha agguantato in vetta i lanieri a seguito del 14-0 rifilato all’HockeyForte. Dopo lo scivolone sulla pista del Pumas Ancora Viareggio, l’Hockey Prato sperava che Castiglione potesse fallire l’appuntamento con i tre punti anche fra le mura amiche contro il fanalino di coda Forte dei Marmi, e invece la neo-capolista ha tirato fuori reti e orgoglio. Un 14-0 che porta Castiglione a quota 21 punti a pari merito con Prato ma anche con il turno di riposo ancora da osservare. E il prossimo weekend c’è lo scontro diretto al PalaRogai dove lo Startit arriva col vantaggio di potersi accontentare anche di un pari. Questi gli altri risultati di giornata: la Rotellistica Camaiore perde 8-7 in casa contro il Pumas Ancora Viareggio, mentre l’Hockey Roller Grosseto cade 7-6 a Viareggio contro il Centro Giovani Calciatori.