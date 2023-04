Rigato cresce e trascina l’Albachiara

Da Prato a Lucca, per una crescita tecnica che sta proseguendo a pieno ritmo. Se l’Albachiara ha conquistato la salvezza nel campionato di Serie A2 di ginnastica ritmica, buona parte del merito va alla pratese Alessia Rigato. La ginnasta classe 2005, punta di diamante dell’Arcobaleno, ha disputato la competizione nazionale "in prestito" (di fatto) al sodalizio lucchese, dando un contributo determinante. Non male, per un’atleta che non ha ancora compiuto diciotto anni. E chissà che in un futuro non lontano non possa agguantare anche la Serie A1. Per il momento, lo staff tecnico dell’Arcobaleno non nasconde la soddisfazione. "Alleno Alessia da quando aveva otto anni e sono fiera dei suoi progressi, tanto sul piano agonistico quanto su quello umano – ha commentato l’allenatrice Giulia Spinelli - noi la sosteniamo in tutto e ogni anno cerchiamo di trovare per lei il programma di gara migliore per le sue caratteristiche. E le diciamo grazie anche perché tiene alto il nome della nostra società".

Giovanni Fiorentino