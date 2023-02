Rallentano i Kickers Narnali Il Sant’Ippolito cede al Csl Psc

Seconda giornata di ritorno nei campionati di calcio a 11 Uisp ricca di gol ed emozioni. Allunga ancora al vertice la capolista Signa 2007, che sale a 43 punti grazie alla vittoria per 3-1 ottenuta contro il Circolo Nuova Europa (20 punti a metà del tabellone). Adesso i punti di vantaggio dei fiorentini sono tornati 12, visto che all’inseguimento i Kickers Narnali hanno rallentato, dopo esser stati fermati sul pari (2-2) da un ostico Phoenix, e sono rimasti al secondo posto con 31 punti (e una partita in meno rispetto alle dirette avversarie). Il Phoenix, invece, resta nelle zone centrali del tabellone con 24 punti. In terza posizione il S.Ippolito, che non approfitta dell’opportunità per agguantare la seconda piazza e viene superato per 2-0 dal redivivo Csl Prato Social Club (in risalita con i suoi 25 punti), rimanendo fermo a quota 29. Sono 29 anche i punti del Bellini Giacomo Bacchereto, a riposo in questo turno.

Torna sul podio, invece, il Giusti Stefano Comeana, che si impone per 1-0 sul Tavola Calcio (22 punti a distanza di relativa sicurezza dai bassifondi) e raggiunge a quota 29 proprio il Bellini Bacchereto e il S. Ippolito. Negli scontri diretti dei bassifondi bene il Prato City, che riesce a battere per 2-1 il Prato Asd e a raggiungerlo in classifica, al terzultimo posto, a quota 14 punti. Bene anche il Verag Prato Est, che sconfigge per 2-1 il fanalino di coda Polisportiva S Andrea (sempre bloccato a 7 punti) e pur rimanendo penultimo sale a 12 punti. Bel salto in avanti, infine, del Real Chiesanuova, che supera per 3-2 il Vergaio 2003 e lo stacca in classifica di 3 lunghezze (18 punti contro 15 punti).

Ecco le sfide di questo weekend: Bellini Giacomo Bacchererto-Signa 2007, Circolo Nuova Europa-Polisportiva S. Andrea, Csl Prato Social Club-Giusti Stefano, Kickers Narnali-Prato City, Prato Asd-Vergaio 2003, Tavola Calcio-Phoenix, Verag Prato Est-S. Ippolito.

L. M.