Raffica di sfide: tutto il programma

Tutto pronto per tredicesima giornata di Terza Categoria, che inizierà proprio oggi. Alle 14.30, la Valbisenzio Academy sempre più salda in vetta alla classifica cercherà battendo in trasferta il Grignano di allungare ulteriormente il vantaggio (ora di sei lunghezze) sul San Giusto secondo. E gli uomini di coach Imbriano hanno ottime possibilità di riuscirci, perché in contemporanea i rivali andranno nella tana della Polisportiva Naldi attualmente terza. Sempre alla stessa ora, scende in campo anche il Paperino San Giorgio, quarto, che per restare in scia dovrà superare il Carmignano. Anche La Briglia vuole riavvicinarsi alla "top three", ma dovrà vincere all’Aiazzi contro il Tobbiana (difficile, ma tutt’altro che impossibile). Attenzione anche alla Polisportiva Bacchereto: riceverà alle 15 la visita di un Colonnata altalenante e può sfruttare un match point favorevole. Las Vegas – Eurocalcio "B" completerà il programma del sabato, mentre Bgv Soccer – Montepiano (alle 14:30) e La Libertà Viaccia – Eureka (alle 15) saranno infine i due posticipi della domenica.