Quasi alla pari contro i "cugini": Brando avrà anche Gori al Calcio - Primavera 1

Dopo la prima sconfitta stagionale, col Prato ad analizzare quel che non è andato nella trasferta al "Melani" contro la Pistoiese, arriva anche un nuovo innesto in rosa per Brando. E’ stato infatti ufficializzato ieri il tesseramento dell’attaccante Lorenzo Gori, prima punta classe 2004.

Gori, cresciuto calcisticamente nella Fiorentina, nelle ultime due stagioni ha giocato nel campionato Primavera 1. Lo scorso anno è stato, da gennaio in poi, in prestito al Sassuolo, club con cui è arrivato alla semifinale scudetto della massima competizione giovanile.

Una ulteriore arma a disposizione del tecnico biancazzurro, che avrà così una quota da poter impiegare anche nel reparto offensivo, qualora si rendesse necessario dare più esperienza a partita magari in corso al reparto difensivo o al centrocampo.

Tornando alla gara persa in coppa Italia con la Pistoiese, che comunque è squadra allestita per provare a vincere il campionato, in campo non c’è stata una differenza colossale fra le due formazione. Qualche sbavatura difensiva dei lanieri, forse ancora poco incisivi in avanti. E, forse, una rosa più profonda e più pronta per la Pistoiese nel suo complesso. A centrocampo, volendo essere pignoli, un pizzico di muscoli, centimetri e cattiveria sembrano mancare ai lanieri. Ma staremo a vedere. Il tempo per rafforzare le certezze c’è eccome.

