Punto sport, la svolta al tie break Le medicee battono l’Aglianese

Successo al tie break per il Punto Sport Volley nel campionato femminile regionale di serie C. Le medicee battono 3-2 al palazzetto delle Capitini le padrone di casa del Volley Aglianese. Una partita che poteva consentire a Poggio a Caiano di piazzare il sorpasso in classifica ai danni delle pistoiesi, ma alla fine le locali se la sono cavata arrivando al quinto set e lasciando un punto di vantaggio sulle medicee. Le padrone di casa partono forti e vincono la prima frazione 25-20, Poggio a Caiano reagisce e ottiene il secondo parziale ai vantaggi 24-26. Ancora pistoiesi in avanti nel terzo set, chiuso 25-19, e Punto Sport che allunga la partita al tie break vincendo 23-25 il quarto parziale. Nella frazione decisiva Poggio a Caiano sprinta e vince 12-15. Sempre in serie C femminile ko netto invece per l’Ariete. La Pallavolo Prato cede 3-0 nel palazzetto del Montebianco Volley. La prima e la seconda frazione scivolano via veloci con i parziali di 25-15 e 25-14. Più lottato il terzo set, dove le pistoiesi si impongono 25-21.