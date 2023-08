Punto Sport, ecco lo staff Avanti con coach Bartolini

In attesa dell’inizio del campionato di serie C femminile regionale, il Punto Sport ufficializza i quadri tecnici e dirigenziali in vista della nuova stagione sportiva. Alla guida della prima squadra resterà coach Silvia Bartolucci, protagonista prima delle promozioni fino alla serie C e poi del cammino salvezza nella massima categoria regionale. Al suo fianco per l’allestimento della squadra ci sarà Cristian Innocenti nelle vesti di direttore sportivo. L’assistant coach in serie C sarà Alessandro Fiorentini, mentre Ginevra Falasca si occuperà della preparazione atletica delle atlete. Chiuso il capitolo prima squadra, si apre quello della Seconda Divisione. Qui a guidare la compagine di Poggio sarà coach Marco Fagnoni. Poi nel settore giovanile, l’Under 16 verrà allenata da Marco Filippi, l’Under 15 va ad Elena Colzi e l’Under 14 a Lucrezia Lai. Il quadro si completa con Manuela Bellandi all’Under 12 e con un tris al mini volley composto da Camilla Coppini, Elena Papi e Irene Napolitano. A proposito di vivaio, col mese di settembre riprendono gli open day al Punto Sport. La palestra in via Giotto a Poggio a Caiano per due settimane a partire dal 4 settembre sarà a disposizione di tutte le giocatrici dai 10 ai 18 anni che si vogliono avvicinare alla pallavolo, per trovare poi spazio fra le varie squadre Under.