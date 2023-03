Punto Sport e Ariete chiudono in casa

Giornata di congedo per la pallavolo femminile di serie C. Il campionato vive l’ultima giornata e per le due pratesi sarà solo una passerella per salutare il pubblico amico. Sia Punto Sport che Ariete, infatti, giocheranno fra le mura amiche, potendo così congedarsi dopo una stagione positiva, in cui entrambe hanno centrato la salvezza. Poggio a Caiano giocherà domani alle 18 al Palapacetti ospitando la Toyota Scotti Empoli che è stata a lungo la principale rivale salvezza sia per le medicee che per la Pallavolo Prato, ma che poi ha avuto la peggio. Il Punto Sport quindi ha tutte le carte in regola per finire in bellezza il campionato, regalando un’ultima vittoria ai propri tifosi. Situazione simile anche per l’Ariete che sempre domani alle 18 sarà di scena al palazzetto di San Paolo al cospetto del Volley Aglianese. In questo caso parliamo della sesta forza del torneo. Al Pvp, quindi, il compito di ribaltare i pronostici e di regalare un’ultima gioia alla propria stagione. Per quanto riguarda gli altri verdetti, detto del dominio del Blu Volley Quarrata e della seconda piazza blindata del Volley Club Le Signe, c’è da stabilire solo chi arriverà terza fra Pallavolo Fucecchio e Delfino Pescia.