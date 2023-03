Punto sport, avanti così L’Ariete si arrende a Signa

Missione compiuta per il Punto Sport nel campionato femminile di serie C regionale. Le medicee vincono 3-1 sul campo di Pieve a Nievole del Montebianco Volley, rispettando i pronostici della vigilia. Di fatto Poggio a Caiano mostra qualche sbavatura solo nel corso della prima frazione, vinta dalle pistoiesi per 25-21. Poi dal ritorno in campo il Punto Sport cambia passo e il divario in campo si mostra in tutta la sua evidenza. Nella seconda frazione Poggio a Caiano vince 18-25, mentre nella terza il successo mediceo arriva 17-25. Tutto ancora più facile nel quarto set, dove Pieve a Nievole molla anche a livello di concentrazione e le medicee ne approfittano per chiudere i conti 14-25.

Niente da fare invece per l’Ariete che cede 3-0 a Signa contro il Volley Club Le Signe. Troppo forti le padrone di casa, che addirittura dominano nella terza frazione, ottenuta 25-7. Tutto il match è stato comunque complicato per la Pallavolo Prato che ha perso la prima frazione 25-10 e la seconda per 25-16. In classifica il Punto Sport è sesto e cercherà di difendere il piazzamento dagli assalti di Savino Del Bene e Cip Ghizzani Castelfiorentino. L’Ariete è invece terzultima e si dovrà solo preoccupare di non farsi scavalcare dalla Toyota Scotti Empoli, staccata di cinque lunghezze.