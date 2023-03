Prova di carattere del Viaccia Superata la forte Lunigiana

Lunigiana Pontremolese

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Bartolozzi, Gabrielli (77’ Spagnoli) Barontini (73’ Manenti) D’Angelo R. (66’ Branca) Filippi A., Verdi, Simonelli (62’ Romiti) Scaldarella (885’ Lazzoni) Raffi, Parmigiani, Miceli. All.: Bracaloni.

VIACCIA: Biancalani, Sforzi, Melani, Martin, Carlesi, Martinelli E., Michelozzi (87’ Dessì) Medini, Fedele (82’ Del Re) Ridolfi (80’ Maccioni) Rozzi. All.:Nocco.

Arbitro: Edoardo Bo di Livorno, coadiuvato da Vincenzo Mongelli di Pisa e Marta Petri di Lucca.

Reti: 57’ Melani, 75’ Rozzi, 88’ Del Re, 92’ Raffi.

Una vera e propria prova di forza, mostrata violando il campo di una delle principali candidate alla promozione in Eccellenza. E salvarsi senza passare dagli spareggi è ancora possibile: di certo il Viaccia deve continuare a crederci, soprattutto dopo il 3-1 imposto a domicilio alla Lunigiana Pontremolese. Una vittoria maturata ieri, nell’incontro valido per il penultimo turno della "regular season" di Promozione 202223, che ha visto gli uomini di mister Luigi Ambrosio (sostituito dal vice Nocco in quanto squalificato) aggiudicarsi l’intera posta in palio grazie ad una prestazione di livello (soprattutto nella ripresa). Martin e compagni restano quindi decimi nel girone A con 28 punti, ma possono ancora conquistare la salvezza diretta senza dover disputare i playout: per riuscirci però, domenica prossima dovranno assolutamente battere la Cerretese al Ribelli e sperare che una fra Lampo, Amici Miei e Pieve Fosciana perda l’ultima sfida.

Giovanni Fiorentino