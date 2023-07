Pronta per i giochi europei "Io in azzurro, che gioia"

Il prossimo 13 luglio, in Slovenia (a Maribor) prenderanno il via gli "European Youth Olympic Festival", ovvero i giochi europei della gioventù che vedranno sfidarsi i migliori atleti d’Europa in più discipline. E con loro, ci sarà anche un’atleta pratese: si tratta della quindicenne Lucrezia Domina, convocata dalla Nazionale giovanile di nuoto in vista dell’evento. Dopo aver be figurato alla Coppa Comen dello scorso anno, la giovane nuotatrice vuole confermarsi anche a livello internazionale.

Dall’Azzurra all’Hidron Sport Firenze alla ricerca di nuovi stimoli: quanto ha inciso il cambio di società?

"Non molto, ma lo dico con il senno di poi. Cambiare squadra non è mai semplice, perché sai cosa lasci ma non sai mai quello che trovi. Il cambiamento è però stato positivo: ho trovato un club che mi ha accolta benissimo".

Qual è la vittoria della quale va più fiera, in questa stagione?

"Direi il titolo italiano "juniores" nei 200 stile. Ma penso anche alla qualificazione al Settecolli. Sotto questo aspetto voglio ringraziare il tecnico Marco Marsili e lo staff: ad inizio stagione mi hanno chiesto quali fossero i miei obiettivi e mi hanno aiutato a raggiungerli, seguendomi durante il percorso".

Il segreto per confermarsi competitivi?

"Allenarsi sempre al massimo".

Felice per la convocazione in azzurro?

"Ovviamente. Già esserci è un successo, ma voglio dare il 100% per tornare a casa con un risultato positivo. Il nuoto pratese sta vivendo un momento positivo, anche se quest’anno con l’assenza di Gioele Origlia è forse mancata una nuotatrice di livello nazionale anche fra le senior.

Lucrezia Domina può ricalcarne le orme?

"Preferisco ragionare passo per passo, focalizzandomi sul presente: intanto voglio chiudere questa stagione nel migliore dei modi. Per il futuro, spero di continuare così e di continuare a vincere anche con il passaggio di categoria".

Giovanni Fiorentino