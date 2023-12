Promozione. Viaccia vicino ai playoff. Querci fa un super gol

Viaccia

1

Castelnuovo Garf.

0

VIACCIA: Biancalani, Maiolino, Piampiani, Servillo, Carlesi, Ferroni, Sforzi, Wahabi, Tomberli, Bastogi, Rozzi. A disp.: Oliva, Torcasso, Papa, Martinelli E., Querci, Michelozzi, Melani, Batacchi, Fedele. All.: Ambrosio.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Labozzetta, Giusti, Bernardeschi, Biagioni L., Cecilia, Biagioni R., Casci, Baroncini, Babboni, Grassi, Camaiani. A disp.: Grilli J., Bartolomei, Bertoncini, Bonaldi, Filippelli, Santelli, Tersigni, Vecchi, Gadducci. All.: Pisciotta.

Arbitro: Iglio di Pistoia.

Reti: 80’ Querci.

Il Viaccia arriva alla sosta natalizia facendosi un bel regalo anticipato da scartare sotto l’albero. Con la vittoria di misura ottenuta contro il Castelnuovo Garfagnana nel recupero della decima giornata del girone A di Promozione, infatti, i pratesi di Ambrosio salgono a quota 23 punti e si avvicinano alla zona play off. Primo tempo avaro di emozioni e così si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Viaccia rischia soltanto in un paio di occasioni, ma Biancalani è sempre attento e mantiene inviolata la porta di casa. Al 63’ Rozzi di testa non trova la porta per pochi centimetri. All’80’ arriva il gol decisivo per i padroni di casa, con Querci che al volo da distanza siderale raccoglie una respinta della difesa e pesca il sette.