PROMOZIONE. Viaccia chiede strada al Settimello, Maliseti Seano sfida il San Piero a Sieve

Sfide casalinghe da non sottovalutare per le due pratesi impegnate nel girone A di Promozione. Oggi pomeriggio

alle 15 Maliseti Seano e Viaccia affronteranno fra le mura amiche la terza giornata del girone di Settimello, squadra in lotta per evitare i playout e la lotta retrocessione. Sulla carta una partita da vincere per gli uomini allenati da Luigi Ambrosio, che ancora sperano di poter tornare in corsa per un posto privilegiato in zona playoff, ma che per il momento si trovano poco sopra la metà della classifica con 26 punti. "Una partita importantissima, che è anche un crocevia importante per la nostra stagione – commentano Ambrosio e Gualtieri, allenatore e vice del Viaccia –. Il Settimello si è rinforzato nel mercato invernale e, malgrado la posizione in classifica, è una squadra viva e agguerrita che ha bisogno di punti importanti. Noi dopo lo scivolone di domenica scorsa dobbiamo cercare di riprendere subito il nostro cammino positivo, senza sottovalutare i nostri avversari in una partita dai contenuti agonistici elevati". Assenti, nelle fila del Viaccia, lo squalificato Ferroni e l’infortunato Querci. Il Maliseti Seano, invece, ospiterà sempre alle 15, al "Comunale" di via Caduti senza croce il San Piero a Sieve, quarto in classifica, per cercare di avvicinarsi alle avversarie dirette nella lotta retrocessione dal basso del penultimo posto. "Affronteremo un avversario di alta classifica. All’andata la partita fu giocata alla pari e, anzi, forse avremmo meritato qualcosa in più noi – commenta Simone Bardazzi, direttore generale del Maliseti Seano – Difficile dire quali squadre siano

meglio per noi da sfidare. Anzi, a volte abbiamo giocato meglio con le squadre di alta classifica che con le dirette concorrenti salvezza. Pensiamo a noi e a fare meglio di quel che abbiamo fatto domenica scorsa, per provare a portare a casa punti pesanti e tentare di conservare la categoria".

L.M.