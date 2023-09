Promozione. In coppa è subito Maliseti-Seano Primo round per partire col turbo

Tempo di derby in casa di Maliseti Seano e Viaccia. Il debutto ufficiale della stagione coincide con il primo turno di coppa Italia di Promozione. Le due formazioni oggi pomeriggio (fischio di inizio alle 15.30) si affronteranno al comunale di via Caduti senza croce. Il ritorno si giocherà a campi invertiti (o meglio a Montemurlo, sede delle gare interne del Viaccia per il momento, in attesa del rifacimento del campo centrale "Ribelli") e sarà decisivo per il passaggio del turno.

Ma torniamo alla gara di oggi pomeriggio. "I carichi di lavoro influiranno da entrambe le parti, così come gli acciacchi che sono normali dopo la preparazione – commenta Piero Carovani, allenatore del Maliseti –. Giochiamo noi in casa la prima, ma in ogni caso il verdetto finale arriverà domenica prossima. Non giocheremo per non prendere gol, ma per vincere la partita. E’ ovvio che dovremo cercare di dare ritmo alla gara e non prendere imbarcate. E’ un derby di difficile lettura, sarà interessante per capire a che punto siamo con la preparazione". Assenti sicuri gli infortunati Menichetti, Rudalli e Siqueri per i padroni di casa.

C’è trepidazione per il debutto e per il primo derby della stagione anche in casa del Viaccia: "E’ un derby sentito. Spero che serva per avvicinarsi al campionato nel miglior modo. Teniamo alla coppa, ma è chiaro che ci siamo molto concentrati sul fare un bel campionato e centrare una tranquilla salvezza – spiega il vice presidente Claudio Gori – Ancora siamo in fase di preparazione e forse pagheremo un po’ di ritardo fisico. Credo sarà una partita interlocutoria, dove anche il clima e il caldo avranno la loro importanza. Abbiamo migliorato tecnicamente la squadra, ma siamo ancora work in progress, quindi sono curioso di vedere all’opera i ragazzi". Assenti sicuri, per il Viaccia, gli infortunati Gambineri, Medini e Martinelli.

L.M.