SAN PIERO A SIEVE: Sequi, Falaschi, Bonifazi, Pozzi, Bencini, Frilli, Algerino, Gori, Jori, Baroncelli, Fedele. A disp.: Rita, Boddi, Lukolic, Barzagli, Cassai, Giani, Santilli, Grossi, Giovannoni. All. Signorini.

MALISETI SEANO: Mardale, Kouadio, Cavalieri A., Amerighi, Badiani, Peschi, Paoli, Breschi, Tumminaro, Picchianti, Llana. A disp.: Ringressi, Campani, Menichetti A., Aiazzi, Perillo, Bambini, Rudalli, Robi, Osasumwen. All. Carovani.

Arbitro: Improda di Empoli.

Reti: 42’ Picchianti, 63’ (r) Gori, 65’ (aut.) Cavalieri.

Suicidio sportivo del Maliseti Seano, che dilapida il vantaggio sul campo del San Piero a Sieve e torna a casa con una cocente sconfitta da questa trasferta, rimanendo bloccato a quota 2 punti nel girone A di Promozione. Tanto amaro in bocca per gli uomini di Carovani, che proprio al termine di una prima frazione molto equilibrata trovano il gol del vantaggio con una splendida punizione di Picchianti. Si va al riposo con gli ospiti in vantaggio.

Nella ripresa la gara sembra in pieno controllo per gli uomini di Carovani, quando succede l’incredibile. Al 63’ il Maliseti sbaglia ad allontanare un pallone e regala una punizione al San Piero: palla nel mucchio, tocco di mano di un difensore pratese e calcio di rigore per i padroni di casa.

Dal dischetto si presenta Gori, che con freddezza realizza il pareggio. Pochi minuti dopo Cavalieri per anticipare Algerino in uno scatto in profondità appoggia all’indietro il pallone non accorgendosi che Mardale nel frattempo si era avvicinato per favorirlo nel passaggio e infilando il più clamoroso degli autogol, che però vale tre punti per il San Piero a Sieve. Inutili nel finale gli assalti amaranto. Il risultato non cambia più.

L.M.