Viaccia

1

Pieve Fosciana

1

VIACCIA: Biancalani, Sammarco (55’ Del Re) Melani, Martin, Carlesi, Ferroni, Dessì (85’ Fedele) Michelozzi, Tomberli (77’ Braschi) Ridolfi (75’ Sforzi) Rozzi. A disp.:Giomi, Ciambellotti, Archinucci, Maccioni. All.:Ambrosio.

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Petrazzini, Ori (38’ Giovannetti, poi dalll’85’ Mangiò L.) Turri, Cavani, Tognarelli, Maggi (67’ Lucchesi) Ghiloni, Febbrai, Corvi, Bachini A. (94’ Fambrini). A disp.: Petroni, Mangiò G., Bachini M., Rocchiccioli, Fabbrini. All.: Cenderelli.

Arbitro: Carmine Improda di Empoli, coadiuvato da Duccio Angelini di Empoli e Francesco Dell’Agnello di Pontedera.

Reti: 13’ Corvi, 65’ Rozzi.

Note: Tomberli fallisce un rigore al 24’.

Bicchiere mezzo pieno, per un pari ottenuto nonostante un rigore sbagliato e dando prova di una solidità psicologica incoraggiante, in vista delle prossime sfide? Oppure bicchiere mezzo vuoto, perché pareggiare già nel primo tempo avrebbe forse consentito di ribaltare il risultato? A prescindere dalla risposta, di oggettivo c’è che il Viaccia ha ottenuto un punto, alla luce del pareggio interno maturato ieri contro il Pieve Fosciana. Un 1-1 maturato al Ribelli nel match valido per la diciannovesima giornata della Promozione 202223, che ha visto i rivali andare in vantaggio prima dello scoccare del quarto d’ora. Tomberli ha avuto dagli undici metri la possibilità per ristabilire la situazione di equilibrio, ma non è riuscito a trasformare il rigore e la prima frazione si è conclusa sul parziale di 1-0.

Nella ripresa, Rozzi riusciva a trafiggere Regoli, rimettendo in carreggiata gli uomini di mister Luigi Ambrosio. La difesa ospite respingeva tuttavia i successivi assalti, sino al triplice fischio. Martin e soci restano quindi undicesimi a 19 punti nel girone A, in zona playout a pari merito con i lucchesi e con la Lampo. La salvezza diretta è distante ora due lunghezze: l’attenzione andrà adesso alla trasferta del prossimo fine settimana, che vedrà il Viaccia affrontare il Castelnuovo Garfagnana. Una gara impegnativa, sulla carta. Ma per salvarsi, non ci sono alternative: bisognerà gettare sempre più il cuore oltre l’ostacolo, portando a casa il maggior numero possibile di punti.

Giovanni Fiorentino