Progetto Pallacanestro under 19 Arriva il pass per giocarsi il titolo

Si conclude nel migliore dei modi la seconda fase per gli under 19 Gold del Progetto Pallacanestro Prato. La squadra pratese allenata dai coach Nieri e Mannucci, grazie alla vittoria esterna sul campo di Siena (87-78), ha staccato il pass per l’accesso alle Final Four di Cecina valevoli per il titolo e in programma il prossimo 15 e 16 maggio. Ininfluente, se non per la classifica finale, la sconfitta casalinga patita nell’ultima giornata contro Legnaia Firenze. Un traguardo di assoluto valore e prestigio che ripaga giocatori e staff di tutti gli sforzi fatti durante l’anno e rende orgogliosa la società per un risultato che ha visto come protagonisti tanti dei ragazzi cresciuti nel settore minibasket. Nel frattempo è arrivato anche il terzo posto alle Finals di Venturina per la formazione Under 15 Silver del Progetto Pallacanestro Prato, sconfitta in semifinale da Arezzo (60-53) e vincente poi con Dukers San Sepolcro nella finalina di consolazione (84-65). A Monsummano è andato il titolo di campione toscano.