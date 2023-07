Primavera di medaglie Biagini, un altro argento

Nei giorni scorsi, il club aveva arricchito ulteriormente il medagliere grazie all’argento conquistato da Angela Costantino e Mattia Danesi, nell’ambito dei campionati italiani di pattinaggio svoltisi a Ponte di Legno. E pochi giorni fa è arrivata un’altra medaglia d’argento, in una manifestazione di interesse nazionale. Continua il momento più che positivo della Primavera Prato, incoronata nei mesi scorsi miglior società d’Italia per quanto concerne il ranking della disciplina. E l’ultimo riscontro positivo è arrivato dal "Torneo Nazionale Uisp Formula" andato in scena a Scanno (in Abruzzo) che ha visto la pattinatrice Giulia Biagini sfiorare il gradino più alto del podio al termine del proprio esercizio, chiudendo al secondo posto. Alla trasferta hanno preso parte con buoni riscontri anche le atlete Mariachiara Ruggeri, Martina Vannini e Anna Maltinti, allenate dallo staff guidato da Candida Cocchi (con la sorella Desirèe nella duplice veste di atleta e di collaboratrice tecnica). "Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti – ha commentato Marina Magelli, presidente della Primavera, a proposito del rendimento del club – ma è la crescita tecnica generale di tutti i nostri tesserati e tutte le nostre tesserate a farci ben sperare. A riprova della bontà del lavoro svolto in allenamento, insieme allo staff tecnico. L’obiettivo resta quello di confermarci su questi livelli".