Proprio poche settimane fa il club aveva festeggiato il titolo di miglior società d’Italia conferito dalla federazione alla luce dei risultati colti nel corso dell’annata agonistica 202122. E a dare continuità, ecco la convocazione di sette tesserati per il raduno della Nazionale di pattinaggio che si terrà in città il 18 marzo. Momento positivo per la Primavera. Il commissario tecnico azzurro Fabio Hollan ha stilato la lista dei convocati, nella quale pattinatori e pattinatrici pratesi non mancano. Iniziando dalla campionessa ventitreenne Desirèe Cocchi, che pur essendo allenatrice accanto alla sorella Candida continuerà a gareggiare. Fra i senior è stato convocato anche Lorenzo Di Lauro Bibbiani, mentre Giada Maniaci e Niccolò Mariotti sono stati chiamati fra i junior. A completare il quadro, la chiamata di Mattia Danesi ed Angela Costantino, in coppia. "Siamo soddisfatti dei risultato raggiunti sin qui a riprova di come il duro lavoro paghi sempre - ha commentato Marina Magelli, presidente della Primavera - inizieremo questa nuova stagione con l’obiettivo di consolidarci ulteriormente a questi livelli".