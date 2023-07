Prima Giornata della Fase Gold della Summer Cup Zenith Prato, Fausti e Deportivo Aperitivo in vetta

Giocata la prima giornata della fase Gold della settima edizione della Summer Cup Zenith Prato di calcio a 7 organizzata dall’Msp. Si parte dal girone A dove i Fausti balzano in vetta grazie al successo 6-3 sui Real Mentescarsi. Un primato condiviso assieme al Deportivo Aperitivo a sua volta vincente 7-6 sul No Sense Prato. Gruppo B: comandano Maggianese e Materasso: i primi grazie al 7-3 rifilato alla Libertà Viaccia, i secondi a seguito del 5-3 ai danni dei Liverpolli. Gruppo C: il Rubin Casal comanda per merito del 5-1 rifilato ai Kickers Narnali. Ora si è in attesa del match fra Rg9 e Real Colizzati. In campo questa settimana anche la fascia Silver della Summer Cup Zenith Prato. Nel girone A il Chiesanuoff parte col piede giusto superando per 5-1 lo Spartak Piazza, attendendo ora l’esito del match fra Team Aqitaly e Bohemian Rhapsody. Nel B i Lords conquistano la vetta battendo 9-6 i Bollenti, mentre l’altro match della prima giornata da giocare è quello fra I Ragazzi del Vivaio e Les Brioches. Gruppo C: il Progetto 5 batte 5-1 l’Inazuma Balkan, e resta in attesa del confronto fra Panchester United e Borussia.