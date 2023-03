Prima e seconda categoria Una domenica di emozioni

Tutto pronto per la 23esima giornata nei campionati dilettanti. Squadre in campo domani pomeriggio alle 15. Nel girone B di prima categoria lo Jolo proverà a confermarsi e a mantenere una posizione privilegiata in ottica play off andando a far visita al fanalino di coda Acciaiolo Calcio. Più delicata, invece, la sfida casalinga che attende il CF 2001, il quale dovrà ospitare lo Staffoli in uno scontro diretto che può valere l’ingresso nella griglia nobile del campionato. Nel girone F di seconda categoria la capolista Csl Prato Social Club proverà a rifarsi dello scivolone di domenica scorsa ospitando l’Olimpia Quarrata. Nessun derby in programma. La Querce per avvicinarsi ai piani alti non può fallire la trasferta sul campo della Cintolese Calcio. La Galcianese ospiterà invece i Giovani Calcio Vinci per scalare la graduatoria. Il Mezzana avrà il suo bel da fare nel far punti contro il Pistoia Nord, seconda forza del campionato, mentre il Chiesanuova, per rimanere fuori dai play out, non può sbagliare il match casalingo con il Chiesina Uzzanese. Nei bassifondi vita dura per il Prato Nord, che sarà di scena sul campo del Montalbano Cecina. Nel girone G di seconda categoria riflettori puntati sul derby fondamentale in ottica salvezza fra Sporting Seano e Prato Sport. Guardando ai piani alti, invece, La Pietà 2004 ospiterà il Pian di San Bartolo per rimanere sul podio. Scontro diretto per i play off quello che attende il Poggio a Caiano sul campo della Laurenziana.

L.M.