Prima categoria, domenica da dimenticare

La penultima giornata dei campionati di prima e seconda categoria è andata in archivio. E in attesa degli ultimi novanta minuti della regular season, le compagini di Prato e provincia sono chiamate a tracciare un bilancio. Giornata-no in prima categoria per Jolo e C.F. 2001: un acuto di Lorenzi non è bastato per superare il Forcoli, vittorioso 3-1. Anche se la banda Giugni ha comunque conservato la seconda posizione nel girone B. Battuta d’arresto maturata a sorpresa anche per i ragazzi allenati da Lorenzo Governi, sconfitti fra le mura amiche (0-1) dall’Acciaiolo ormai retrocesso.

Nel girone F di seconda categoria, la promozione già ipotecata non ha fermato la voracità di risultati del CSL Prato Social Club: Baldini, Fasciglione e Shtjefni hanno firmato il 3-1 con cui la capolista di coach Rondelli ha espugnato il campo del Cintolese. Fa festa anche il Chiesanuova, adesso settimo in classifica grazie al rocambolesco 5-4 maturato contro la Galcianese allo Scirea (reti di Annunziata, Amerini, Viti, Ferraro e Greco per i padroni di casa, di Santini, Tartoni, Greco e Sanesi per gli ospiti). Il Mezzana ha fermato sull’1-1 esterno il Montale Pol.90 Antares, mentre La Querce si è arresa al Pistoia Nord. In zona playout, successo casalingo importante per il Prato Nord, vittorioso 5-4 sul Vinci.

Ed eccoci arrivati al girone G, sempre in seconda, che vede le quotazioni della Pietà in risalita: Sporting Seano battuto 5-2 sfruttando il fattore-campo e terza piazza in classifica consolidata. Anche il Poggio a Caiano può però continuare a sognare gli spareggi-promozione, alla luce delle marcature di Scanavini e di Magelli che hanno garantito il 2-1 in trasferta contro il Pian di San Bartolo.

La Virtus Comeana, che non ha ormai più nulla da chiedere al campionato, ha colto un pari a reti inviolate con la Laurenziana. Chiusura con la lotta per non retrocedere: il Vernio ha regolato 4-2 il DLF Firenze (con Pucci e i fratelli Bossahon nei panni di mattatori) e scavalcando il Prato Sport arresosi al Real Peretola (0-1). Nulla però è ancora deciso: sarà l’ultimo turno a completare i verdetti.

Giovanni Fiorentino